Байден дал пресс-конференцию по итогам переговоров с Путиным (Обновлено)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США.

"Я передал нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Байден во время брифинга в Женеве.

Американский президент также сообщил, что в ходе встречи он высказал Путину свой взгляд на Минские договоренности.

"Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия были", - подчеркнул Байден.

Байден заявил, что о время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным передал тому список﻿ американских объектов, которые не должны подвергаться кибератакам. Всего их 16.

"Я передал ему список 16 секторов, которые не должны подвергаться атакам (хакеров – ред.), начиная с аналитического сектора и другие. Страны должны привлекать к ответственности киберпреступников", – сказал Байден.

Американский лидер добавил, что ни один президент США не сможет удержать доверия своего народа, если не будет громко говорить о нарушениях прав человека. По словам Байдена, "это в нашем ДНК".

"Поэтому нас волнует ситуация с Навальным и мы будем поднимать эти вопросы", - заверил глава Белого дома.

Байден сообщил, что удалось достичь прогресса в некоторых ближневосточных вопросах, так, например, " Они (РФ) обещали помочь нам в Афганистане ".

"Холодная война не в интересах ни России, ни США, и президент РФ Владимир Путин это понимает. В то же время это не означает, что Кремль готов отказаться от своего оружия", - сказал президент США.

В то же время в случае совершения Россией кибератаки США "ответят".

"У нас значительная киберспособность. Он знает, что она значительна и если они нарушат основные нормы, то мы ответим в киберпространстве так же".