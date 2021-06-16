Очки, бизон и хохлома: Байден и Путин обменялись подарками

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подарил российскому президенту Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки Aviator, а также хрустальную статуэтку бизона, сообщает Сегодня.

CNN со ссылкой на источник в Белом доме, отмечает, что подобные очки часто носит сам Байден, они сделаны на заказ компанией Randolph, которая выпускает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.

Что касается статуэтки, то бизон считается "одним из наиболее величественных животных" в США и символизирует "силу, единство нашей нации и стойкость". В 2016 году бизон был официально назван национальным млекопитающим Соединенных Штатов.

"Скульптура будет представлена ​​на вишневой древесной основе, символике первого президента нашего народа, Джорджа Вашингтона, с выгравированной надписью на память о встрече между президентом Байденом и президентом Путиным", – рассказал источник.

Тем временем, как сообщил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Кремля подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва".