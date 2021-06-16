Под Харьковом и Кропивницким улицы превратились в реки (фото)

Сегодня, 16 июня, из-за сильных дождей подтопило два населенных пункта в Харьковской и Кировоградской областях. При этом улицы превратились в реки, а у кого-то река оказалась просто в доме, сообщает РБК-Украина.

фото: dsns.gov.ua

Так, были затоплены улицы в поселке Двухречное Купянского района Харьковской области. Там подтопленными оказались 26 домохозяйств. Спасателям также пришлось очищать дренажные системы.

фото: dsns.gov.ua

Кроме того, подтопило и город Александрия в Кировоградской области. Здесь затопило 11 дворов, из которых один - это частный жилой дом. Спасателям пришлось откачивать воду и также чистить дренажные системы.

фото: dsns.gov.ua