Разработан сверхпрочный самовосстанавливающийся бетон

Исследователи Вустерского политехнического института (WPI) разработали самовосстанавливающийся бетон, который может продлить жизнь конструкций, а также – уменьшить вредные выбросы CO2. Они использовали фермент, содержащийся в эритроцитах, сообщает 24 Канал.

Изобретение является критически важным для строительной отрасли и окружающей среды. Материалы исследования опубликованы в Applied Materials Today.

Детали

Исследователи Вустерского политехнического института (WPI) используют фермент, содержащийся в эритроцитах, для создания самовостонавливающегося бетона, который в четыре раза прочнее традиционного бетона. Таким образом, он может продлить срок эксплуатации конструкций на основе бетона и устранить необходимость дорогого ремонта или замены. Примененный фермент автоматически реагирует с атмосферным углекислым газом (CO2), создавая кристаллы карбоната кальция, которые имитируют бетон по структуре, прочности и другим свойствам. Кроме того, они могут заполнять трещины.

"Бетон – это самый распространенный в мире искусственный строительный материал: он является важнейшим компонентом во всем – от мостов до высотных зданий, частных домов, тротуаров и т.д. Однако бетон хрупкий и подвержен растрескиванию под воздействием воды, температурных изменений, напряжения и других факторов, которые могут привести к потере целостности конструкции и необходимости дорогостоящего ремонта или замены,", – заметила Немая Рахбар, доцент кафедры гражданской и экологической инженерии и ведущий автор статьи .

Процесс, запатентованный учеными, может "заживлять" миллиметровые трещины в течение 24 часов. Чтобы исправить большую трещину или отверстие, кальций и СО2 могут применяться для стимулирования автономного заживления. Можно использовать ту же смесь, но с другим процессом нанесения, чтобы инициировать заживление в уже затвердевшем традиционном бетоне.

"Заживление традиционного бетона, которое уже используется, также является критически полезным, и это поможет уменьшить потребность в производстве и отгрузке дополнительного бетона, и имеет огромное влияние на окружающую среду" , – сказала Рахбар.

Сверхпрочный самовидновлюваний бетон в действии: смотрите видео