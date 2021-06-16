Зеленский заявил, что РФ отрабатывает захват трех украинских городов

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его Офис имеет информацию об отработке Россией вариантов захвата Киева, Одессы и Харькова совместно с Беларусью. Об этом Зеленский рассказал в интервью мировым СМИ, сообщает InfoResist.

Украинский лидер считает, что прошлой весной Россия показательно стягивала и отводила войска от границ Украины из-за того, что в Соединенных Штатах сменилась власть. В то же время Зеленский считает, что возможность военной эскалацией с Россией все еще остается.

Президент подчеркнул, что Россия постоянно утверждает, что Украина должна вести переговоры с террористическими организациями «ЛДНР», однако при этом РФ готовит свои совместные военные учения с Беларусью под названием «Запад-2021».

Зеленский подчеркнул, что учения «Запад-2021» проводят не террористические «республики», а конкретно Россия.

«По той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова», — рассказал он.

При этом украинский президент отметил, что украинское государство должно быть каждый день готовым к осложнениям, однако в то же время сам он не думает, что такие осложнения будут.

По мнению Зеленского, Россия сегодня не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной, потому что из-за этого начнется Третья мировая война.