Зеленский заявил, что РФ отрабатывает захват трех украинских городов

Зеленский заявил, что РФ отрабатывает захват трех украинских городов

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его Офис имеет информацию об отработке Россией вариантов захвата Киева, Одессы и Харькова совместно с Беларусью. Об этом Зеленский рассказал в интервью мировым СМИ, сообщает InfoResist.

Украинский лидер считает, что прошлой весной Россия показательно стягивала и отводила войска от границ Украины из-за того, что в Соединенных Штатах сменилась власть. В то же время Зеленский считает, что возможность военной эскалацией с Россией все еще остается.

Президент подчеркнул, что Россия постоянно утверждает, что Украина должна вести переговоры с террористическими организациями «ЛДНР», однако при этом РФ готовит свои совместные военные учения с Беларусью под названием «Запад-2021».

Зеленский подчеркнул, что учения «Запад-2021» проводят не террористические «республики», а конкретно Россия.

«По той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова», — рассказал он.

При этом украинский президент отметил, что украинское государство должно быть каждый день готовым к осложнениям, однако в то же время сам он не думает, что такие осложнения будут.

По мнению Зеленского, Россия сегодня не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной, потому что из-за этого начнется Третья мировая война.

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