В Одесской области полиция задержала серийного насильника-педофила

Подозреваемого в целой серии изнасилований и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержали сотрудники полиции Одесской области, сообщает Думская.

Как сообщили источники в прокуратуре, семидесятилетнему жителю Южного Ф. инкриминируют сразу четыре преступных эпизода, а пострадавших в деле шестеро.

Мужчина, который работает охранником местного Дома культуры, много раз был судим за аналогичные преступления, причем первый раз его отправили в тюрьму еще в 1968 году.

По данным следствия, в 2020-м Ф. потянуло на старое. Он заманил обманом в комнату общежития девятилетнего мальчика и изнасиловал. При этом гражданин снимал происходящее на мобильный телефон. Затем он начал шантажировать ребенка, пригрозив тому показать видео его друзьям. Взамен на нераспространение «компромата» Ф. заставил мальчугана приводить к нему своих сверстников, которых тоже насиловал и шантажировал.

Это продолжалось до тех пор, пока родители одного из пострадавших не заметили неладное. Расспросив ребенка, они написали заявление в полицию, которая начала расследование. Были установлены все жертвы и личность насильника.

Почувствовав, что скоро за его похождения придется ответить, Ф. попытался скрыться и съехал из общежития. При этом он использовал документы на другую фамилию. Однако правоохранители все равно арестовали мужчину. Сейчас он находится в следственном изоляторе.