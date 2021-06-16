Итоговые заявления Байдена и Путина: 7 отличий

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден выступили с противоречивыми заявлениями по итогам переговоров в Женеве. Политики разошлись во взглядах на ситуацию в Украине и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает Обозреватель.

Редакция сравнила заявления лидеров государств по ключевым вопросам. Показательно, что Путин и Байден не провели совместной пресс-конференции, а выступили отдельно.

О "Путине-убийце": Байден промолчал, а Путин пересказал телефонные разговоры

Версия Путина. " Президент США позвонил, он объяснился. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться".

Версия Байдена. "Он удовлетворен? Зачем мне этот вопрос еще раз поднимать?".

Фактически Путин, возможно в том числе для того, чтобы не выглядеть "обиженным", рассказал о звонке Байдена с "объяснениями". В то время как сам Байден дипломатично решил не касаться этой чувствительной темы.

Путин же не остановился и начал рассказывать об убийствах в США, военных действиях американцев, поясняя, что нужно еще разобраться, кто на самом деле убийца.

Путин понял Байдена по-своему: чем отличаются высказывания об Украине

Версия Путина. " Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения ".

Дальше президент РФ озвучил свое видение Минских соглашений. Мол, нужно менять Конституцию, проводить выборы и только тогда можно вернуть контроль над украинско-российской границей.

Также Путин сказал, что о вступлении Украины в НАТО "нечего говорить", в то же время Байден эту тему не затронул.

Версия Байдена.

"Мы согласились, что нужно усилить дипломатию по вопросу Минских соглашений" , – сказал президент.

После этого он вспомнил Беларусь. По этому поводу Байден "выразил озабоченность" главе Кремля.

"Он [Путин] не спорил о том, что произошло. Он только сказал, что у нас есть разные мнения о том, что с этим делать" – пояснил Байден.

Какие конкретно разногласия имел в виду Байден: о Беларуси или Минских соглашениях, сказать сложно. Однако в любом случае далеко не факт, что президент США разделяет версию Путина о том, как реализовать Минские соглашения.

О кибератаках: Байден назвал конкретные случаи, а Путин нашел статистику "в американских источниках"

Версия Путина.

"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны...Россия в этом списке не значится" , – сказал президент РФ.

Версия Байдена.

"Я передал список из 16 опасных кибератак. Нам нужно договориться, что будут приняты меры против преступников, которые занимаются такими кибератаками на их территории. Нужно договориться о таких случаях и о конкретных мероприятиях" , – подчеркнул Байден.

О Навальном: Байден пригрозил, а Путин сам же "раскололся"

Версия Путина.

"По поводу гражданина, которого вы упомянули. Человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное. Сознательно игнорируя требования, он выехал на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию, как только вышел из больницы, разместил видео-сюжеты в интернете, и вот тогда требования выдвинули, его объявили в розыск.. Он сделал то, чего хотел" , – сказал Путин.

Версия Байдена.

"Я сказал Путину, что не могу сохранить доверие своего народа, если не буду отстаивать права человека" , – сказал Байден, добавив на уточняющий вопрос: "Если Навальный умрет, последствия будут "разрушительными".

Владимир Путин, называя российского политика Алексея Навального "гражданином", признался, что от него не требовали отмечаться в России в связи с судимостями до того, как тот не выпустил ролик о "Дворце Путина". Фактически, таким образом Путин признал связь между расследованием Навального и его арестом.

Об отношении США к России: Путин враждует, а США ищет интересы

Версия Путина.

"США объявили Россию своим врагом. Конгресс это сделал в 2017-м" , – сказал лидер РФ.

Версия Байдена:

"Дело не в доверии, а в собственных интересах. Мы с Путиным давно друг друга знаем, но мы не друзья" , – подчеркнул президент США.

В целом же, несмотря на рассказы о дружеской атмосфере, и со стороны Путина, и со стороны Байдена, высказывания были достаточно острыми. Дипломатичный Байден вместо обвинений использовал формулировки " а чтобы делали вы, если бы ваш нефтепровод захватили хакеры ", а более агрессивный Путин повторял, что это американцы портят отношения между странами.

Кто виноват в плохих отношениях: Путин винит США, а Байден дипломатично подобрал слова

Версия Путина.

"Все действия, связанные с ухудшениями российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены народ изобретательный, что они еще придумают, не знаю" , – сказал президент РФ.

Версия Байдена.

"Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми" , – отметил Байден.

Главные итоги встречи

Версия Путина.

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его — дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули" , – сказал российский лидер.

Версия Байдена.

"Пройдет шесть-двенадцать месяцев — мы посмотрим, что у нас будет происходить. В том числе по освобождению людей из российских тюрем и о том, что будет сделано в области кибербезопасности" , – сказал Байден.

Историческая встреча между лидерами США и России состоялась. Главный ее итога еще впереди. Повлияет ли дипломатическая двухчасовая беседа с Байденым на ситуацию в Украине, репрессии против политических оппонентов Путина и разного рода атаки по всей Европе, покажет время.