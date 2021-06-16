Россия отчаянно хочет быть сверхгосударством - Байден

Президент США Джо Байден перед тем, как улететь из Женевы после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что Россия сейчас в очень трудном положении, сообщает РБК-Украина.

По мнению Байдена, Россия пытается всеми силами удержать статус сверхгосударства.

По словам президента США, в последние три-пять лет крупные страны начали задавать себе вопрос, как сохранить свое лидерство в мире. Соединенные Штаты, как сказал Байден, тоже делают это.