Россия отчаянно хочет быть сверхгосударством - Байден
Президент США Джо Байден перед тем, как улететь из Женевы после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что Россия сейчас в очень трудном положении, сообщает РБК-Украина.
По мнению Байдена, Россия пытается всеми силами удержать статус сверхгосударства.
По словам президента США, в последние три-пять лет крупные страны начали задавать себе вопрос, как сохранить свое лидерство в мире. Соединенные Штаты, как сказал Байден, тоже делают это.
"Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении. Их давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться сверхгосударством", - заявил он.