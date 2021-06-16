В Николаевском горсовете на заседании комиссии подрались общественники

В Николаевском горсовете в ходе заседания комиссии подрались «представитель общественности» и один из членов комиссии, который также делегирован одной из общественных организаций, сообщает Новости-N.

Конфликт произошел во вторник, 15 июня, в ходе заседания согласительной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при разработке проектов градостроительной документации. Обсуждался вопрос о строительстве на территории бывшего военного городка «Леваневский»: как выяснилось, некая фирма собирается построить там гостиницу.

Во время обсуждения вопроса возникла словесная перепалка между членом комиссии и пришедшим на заседание мужчиной, который позиционировал себя представителем общественности. Член комиссии приводил аргументы против строительства отеля, пришедший же «общественник» - наоборот, выступал «за» строительство, заявляя при этом, что все жители микрорайона того же мнения.

Словесная перепалка быстро переросла в «горячую» фазу. Как рассказали очевидцы, в начале «общественник» запустил стулом в своего оппонента, который также в долгу не остался — ударил обидчика кулаком в челюсть.

Дальнейшую эскалацию конфликта прекратили присутствующие, которые быстро растянули драчунов.