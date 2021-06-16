Байден назвал причины для встречи с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что хотел лично встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку, по его мнению, некоторые темы нельзя обсуждать по телефону, сообщает Деловая столица.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

"Было важно встретиться (с Путиным — ред.) лично, чтобы не было ошибок или искажений того, что я хотел сообщить. Я сделал то, для чего пришел" , — сказал Байден.

По его словам, в первую очередь личная встреча с Путиным была нужна, чтобы определить области практической работы, где США и Россия могли бы проделать для продвижения общих интересов и на благо всего мира.

"Сообщить напрямую, напрямую, что США отреагируют на действия, которые наносят ущерб жизненно важным интересам Соединенных Штатов или союзников" , — добавил он.