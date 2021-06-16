"Пристрелялись" друг к другу": Арестович о саммите в Женеве

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встречались в Женеве не для принятия конкретных решений, а только чтобы "пристреляться" друг к другу, сообщает Украина24.

Такое мнение высказал во время спецэфира "Женевская встреча" в программе "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Путин сказал хорошую вещь - он сказал, что об Украине говорили "мазком". А "мазок" берут, когда надо диагноз установить. Эта встреча изначально не должна была ничего решить. Они с Путиным встретились просто, чтобы посмотреть друг на друга и понять некоторые вещи. Самая главная из этих вещей - а где предел у человека, какая стратегическая позиция принимается. Мы видим, что Байден ставил морально-ценностный акцент прежде всего. Путин говорил о прагматизме. Вот две позиции. Байден говорит: меня не поймет мой народ, если я не сделаю то-то. А Путин говорит: стороны должны договариваться, круг вопросов, который имеет общее значение и т.д." , - заявил советник украинской делегации в ТКГ.

По его мнению, стратегия Байдена по отношению к России будет вырабатываться в течение нескольких месяцев после встречи. Он напомнил, что президенты "решили периферийные вопросы - возвращение послов, начало стратегического диалога, дискуссия по Арктике".