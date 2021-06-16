Зеленский поздравил и пригласил в Украину нового премьера Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новоназначенным премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом вопросы экономического сотрудничества стран и пригласил его посетить с визитом Украину, сообщает Деловая столица.

Зеленский поздравил Беннета с формированием нового правительства Израиля и назначением на должность премьер-министра.

"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством" , — сказал президент.

Был отмечен успешный старт Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, а дальнейшая практическая имплементация документа должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества и взаимодействию в сфере инвестиций.

Владимир Зеленский пригласил Нафтали Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Президент также выразил надежду, что Израиль будет высоко представлен на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.