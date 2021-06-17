Нуланд в Брюсселе обсудит итоги встречи Байдена с Путиным

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд 17-18 июня обсудит в Брюсселе с представителями Евросоюза и НАТО, прошедшие между ними саммиты, а также итоги встречи в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает Сегодня.

"После поездки президента Байдена в Брюссель заместитель госсекретаря Нуланд встретится с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета. Заместитель госсекретаря также встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино" , – сообщили в Госдепе.

Отмечается, что цель встреч – освещение сотрудничества США и ЕС по широкому кругу вопросов, включая решение сложных внешнеполитических задач

Кроме того, Виктория Нуланд в Брюсселе примет участие по видеосвязи в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021.