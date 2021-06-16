В зоне ООС оккупанты ранили воина ВСУ

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе Луганского на Донетчине вечером в среду, 16 июня. ﻿﻿Бойцы ВСУ ответили противнику огнем из штатного вооружения, сообщает Зеркало недели.

Боевики российско-оккупационных формирований открыли огонь в 19:30. Раненому бойцу оказали неотложную помощь и эвакуировали его в госпиталь. Медики оценивают состояние военнослужащего как удовлетворительное.

Кроме того, противник еще три раза нарушил условия полного и всеобъемлющего перемирия в районе проведения операции Объединенных сил, задействовав минометы, гранатометы и другое пехотное оружие.

По окраинам Авдеевки оккупанты били из автоматических станковых гранатометов (АГС). Позиции ВСУ районе Зайцево боевики накрыли огнем из минометов калибра 82 миллиметра. Против защитников Водяного противник применил АГС, ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и стрелковое оружие. Боевых потерь во время дневных обстрелов не было.