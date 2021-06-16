В Берлине 60 полицейских получили травмы при проверке сквота

В Берлине в столкновениях между правоохранителями и жителями сквота пострадали 60 полицейских, когда они пытались осуществить пожарную проверку здания, сообщает УНИАН.

Полицейские прибыли по адресу Ригерштрассе, 94 перед запланированной пожарной инспекцией городских коммунальных служб. Когда же они попытались окружить здание, в их сторону "с улицы и с крыши полетели камни". Впоследствии нападавшие, которых было около 300, начали поджигать мусор на улице, передает ВВС.

Сообщается, что от камней ранения получили 60 полицейских, но травмы были не серьезными, и правоохранители продолжили работу: одного из нападавших арестовали. Полиция также оградила район вокруг сквота, чтобы предотвратить беспорядки в последующие дни.

ACHTUNG: BFE Einheit mit schwerem Gerät und Rammen dringen jetzt in die #Rigaer94 vor! Sieht nach Stürmung aus. #b1606pic.twitter.com/hhf5G8Njis — stadtrand aktion (@stadtrandaktion) June 16, 2021

Сквоты в Берлине возникли после падения Берлинской стены. Тогда молодежь, в частности анархисты, начали занимать заброшенные здания в восточной части немецкой столицы. Однако районы стали модными, а цены на недвижимость в следующие два десятилетия резко выросли, поэтому владельцы начали разгонять сквоттеров.