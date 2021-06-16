У Зеленского оценили встречу Байдена с Путиным
Встреча президентов России и США не привела к большим договоренностям и серьезным решениям по ключевым вопросам, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина.
"На мой взгляд, саммит носил, скорее, ознакомительный характер", - заявил Подоляк.
Подоляк отметил, что
"поведение президента США Джо Байдена на пресс-конференции говорило о том, что американской стороне в полной мере удалось реализовать все свои намерения и донести свои ключевые послания".
Советник руководителя Офиса президента считает, что президент России, при этом, выглядел
"несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации".
Публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности Подоляк считает свидетельством продолжения диалога между США и Россией по контролю за ядерными вооружениями и недопущения рисков ядерной войны.
"Фактически, это продолжение межгосударственного диалога, который основан на многолетнем опыте подписания договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений", - подытожил он.