У Зеленского оценили встречу Байдена с Путиным

Встреча президентов России и США не привела к большим договоренностям и серьезным решениям по ключевым вопросам, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина.

"На мой взгляд, саммит носил, скорее, ознакомительный характер" , - заявил Подоляк.

Подоляк отметил, что "поведение президента США Джо Байдена на пресс-конференции говорило о том, что американской стороне в полной мере удалось реализовать все свои намерения и донести свои ключевые послания".

Советник руководителя Офиса президента считает, что президент России, при этом, выглядел "несколько растерянно и смущенно, что вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации" .

Публикацию совместного заявления президентов по стратегической стабильности Подоляк считает свидетельством продолжения диалога между США и Россией по контролю за ядерными вооружениями и недопущения рисков ядерной войны.