Итальянцы побили рекорд бедности за последние 15 лет

Количество итальянцев, живущих в условиях абсолютной бедности (ниже месячного дохода от 569,56 евро до 839,78 евро на человека в зависимости от области), оказалось в прошлом году рекордным с 2005 года, когда начали вести такую статистику, сообщает Лента.Ру.

В 2020 году в условиях абсолютной бедности в Италии оказались более 5,6 миллиона человек и более двух миллионов семей. В условиях относительной бедности (меньше 1001,86 евро расходов на семью из двух человек) жили более 2,6 миллиона семей. В состоянии абсолютной бедности жили 767 тысяч семей с несовершеннолетними детьми, передает итальянский Национальный институт статистики.

Госдолг Италии в 2021 году окажется максимальным за столетие и составит почти 160 процентов ВВП, пишет Bloomberg. Он превысит даже показатель первого года после окончания Второй мировой войны, когда соотношение между госдолгом и ВВП составило 159,5 процента.

Дефицит бюджета, по прогнозам, увеличится до 11,8 процента в этом году, поскольку третья по величине экономика Европы ищет дополнительные миллиарды евро в виде займов, чтобы помочь защитить своих граждан и бизнес от последствий пандемии.