В Киеве во время полицейских учений произошел пожар

На территории одного из тренинговых центров полиции Киева в среду, 16 июня, произошел пожар во время учений, обошлось без пострадавших, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что центр расположен в Дарницком районе. Во время планового проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеулавливателя. Полицейские начали тушить пожар, а потом вызвали спасателей, передает пресс-служба столичной полиции.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям быстро ликвидировали очаг возгорания. В результате произошедшего никто не пострадал.

Событие внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.