В США осудили выходца из России за киберпреступность
Суд в американском штате Коннектикут признал россиянина Олега Кошкина в предоставлении «криптопослуг», которые помогали хакерам получать доступ к компьютерам, сообщает Радио Свобода.
По данным обвинения, 41-летний Кошкин руководил сайтами, которые помогали делать недоступным для выявления хакерское программное обеспечение типа
«бот-сетей, троянов удаленного управлення, клавиатурных шпионов, программ для кражи учетных данных и майнинга криптовалют».
«Ответчик разработал и руководил сервисом, который был ключевым инструментом для некоторых наиболее вредных киберпреступников мира, в том числе, которые использовали программы с требованием выкупа», - заявил помощник генерального прокурора Николас Макквейд.
Вин добавил, что приговор должен послужить «предостережением для тех, кто предоставляет инфраструктуру киберпреступникам».
«Наши партнеры из правоохранительных органов считают, что вы заслуживаете осуждения так же, как и хакеры, чьи преступления вы делаете вероятными», - добавил представитель обвинения.