В США осудили выходца из России за киберпреступность

Суд в американском штате Коннектикут признал россиянина Олега Кошкина в предоставлении «криптопослуг», которые помогали хакерам получать доступ к компьютерам, сообщает Радио Свобода.

По данным обвинения, 41-летний Кошкин руководил сайтами, которые помогали делать недоступным для выявления хакерское программное обеспечение типа «бот-сетей, троянов удаленного управлення, клавиатурных шпионов, программ для кражи учетных данных и майнинга криптовалют».

«Ответчик разработал и руководил сервисом, который был ключевым инструментом для некоторых наиболее вредных киберпреступников мира, в том числе, которые использовали программы с требованием выкупа» , - заявил помощник генерального прокурора Николас Макквейд.

Вин добавил, что приговор должен послужить «предостережением для тех, кто предоставляет инфраструктуру киберпреступникам».