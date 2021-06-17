Финляндия начала вакцинировать украинских заробитчан

Финляндия решила проводить COVID-вакцинацию украинцев, работающих в стране долгое время или приезжающих на сезонные работы. Об этом сообщило посольство Финляндии в Украине на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 также иностранных граждан, работающих в Финляндии длительное время.

"Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают" , - передает посольство Финляндии.﻿

Обязательно следует учесть, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина всегда принимается муниципальными органами здравоохранения.