На Киевщине открывают дополнительные центры вакцинации

В Киевской области центры вакцинации от коронавируса продолжат свою работу с 17 по 19 июня - так, уже к существующим центрам в Броварах и Белой Церкви, откроют еще три - в Ирпене, Борисполе и Славутиче, сообщает Зеркало недели.

«Мы увеличиваем количество центров вакцинации, чтобы как можно больше желающих жителей области имели возможность приобщиться к кампании по иммунизации от COVID-19» , - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Центры массовой вакцинации работать с 09:00 до 20:00 по адресам:

Бровары, МКЦ Прометей, бульвар Независимости, 4;

Белая Церковь, помещения детско-юношеской спортивной школы №1 по ул. Героев Небесной Сотни, 46а;

Борисполь, помещения детско-юношеской спортивной школы, ул. 1 мая, 4,

Ирпень, помещение спортзала СОШ №17, ул. Тищенко, 10;

Славутич, БК Энергия, проспект Дружбы народов, 7.

Вакцинироваться в центрах смогут те, кто записался в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт «Дія», или через контакт центр Министерства здравоохранения.

Также вакцинироваться можно будет в порядке «живой» очереди при наличии паспорта гражданина Украины или ID-карты и идентификационного кода, а также при наличии декларации по семейному врачу.