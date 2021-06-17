В Мьянме военная хунта сожгла село: уцелели 10 из 237 домов

Военные Мьянмы сожгли большую часть деревни Кин Ма, что в центральной части страны. Таким образом хунта пыталась подавить сопротивление местных жителей, сообщает 24 Канал.

Уцелели 10 домов: военная хунта в Мьянме сожгла целое село
Село в Мьянме после поджога / AP

Большая часть села разрушена пожаром. На улицах лежат обугленные тела домашних животных, передает издание AP.

По словам жителя села, который на условиях анонимности общался с журналистами, уцелели лишь 10 из 237 домов. Когда 15 июня солдаты с огнестрельным оружием зашли в Кин Ма, почти все местные успели сбежать. По его мнению, войска ищут членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от хунты. Большинство из них вооружены самодельными охотничьими ружьями.

У М'янмі згоріло ціле село
Военная хунта сожгла село в центре Мьянмы / Фото AP

Силы обороны заблаговременно предупредили местных жителей о прибытии войск. После этого в Кин Ма остались только до 5 человек. Хунта обыскала дома в селе и когда ничего там не нашла, их начали поджигать.

"Мы не решаемся вернуться в деревню. Думаем, это еще не конец. Поэтому переедем в другое место. Даже если вернемся, нам негде остаться, все сгорело,", – пояснил собеседник издания.

Он предположил, что погибли 3 человека: мальчик-пастух, получивший ранение в бедро, и пожилая пара, которая не сумела убежать. В то же время в СМИ сообщают, что пара пропала без вести.

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