В Мьянме военная хунта сожгла село: уцелели 10 из 237 домов

Военные Мьянмы сожгли большую часть деревни Кин Ма, что в центральной части страны. Таким образом хунта пыталась подавить сопротивление местных жителей, сообщает 24 Канал.

Село в Мьянме после поджога / AP

Большая часть села разрушена пожаром. На улицах лежат обугленные тела домашних животных, передает издание AP.

По словам жителя села, который на условиях анонимности общался с журналистами, уцелели лишь 10 из 237 домов. Когда 15 июня солдаты с огнестрельным оружием зашли в Кин Ма, почти все местные успели сбежать. По его мнению, войска ищут членов сельских сил обороны, предназначенных для защиты от хунты. Большинство из них вооружены самодельными охотничьими ружьями.

Военная хунта сожгла село в центре Мьянмы / Фото AP

Силы обороны заблаговременно предупредили местных жителей о прибытии войск. После этого в Кин Ма остались только до 5 человек. Хунта обыскала дома в селе и когда ничего там не нашла, их начали поджигать.

"Мы не решаемся вернуться в деревню. Думаем, это еще не конец. Поэтому переедем в другое место. Даже если вернемся, нам негде остаться, все сгорело," , – пояснил собеседник издания.

Он предположил, что погибли 3 человека: мальчик-пастух, получивший ранение в бедро, и пожилая пара, которая не сумела убежать. В то же время в СМИ сообщают, что пара пропала без вести.