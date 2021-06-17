Cписок Байдена: обнародованы запрещенные для кибератак сектора США

В CША озвучили список запретных для кибератак секторов инфраструктуры, который президент США Джо Байден передал российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает Лента.Ру.

"Это химический сектор, се﻿ктор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16" , — говорится в заявлении высокопоставленного представителя Белого дома.

Ранее сообщалось, что Байден предупредил Путина об "имеющемся у США значительном кибернетическом потенциале".

«Если они действительно нарушат основные нормы, мы ответим. Он знает, в кибермире так бывает" , — сказал американский лидер на пресс-конференции после саммита с Путиным.

Москва все обвинения в причастности к хакерским атакам на американскую инфраструктуру отвергает.