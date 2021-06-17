Cписок Байдена: обнародованы запретные для кибератак сектора США
В CША озвучили список запретных для кибератак секторов инфраструктуры, который президент США Джо Байден передал российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает Лента.Ру.
"Это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16", — говорится в заявлении высокопоставленного представителя Белого дома.
Ранее сообщалось, что Байден предупредил Путина об "имеющемся у США значительном кибернетическом потенциале".
«Если они действительно нарушат основные нормы, мы ответим. Он знает, в кибермире так бывает", — сказал американский лидер на пресс-конференции после саммита с Путиным.
Москва все обвинения в причастности к хакерским атакам на американскую инфраструктуру отвергает.