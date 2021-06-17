В моду вернулись велошорты: с чем их носить

Спортивные велосипедные шорты уже второй сезон подряд продолжают уверенно держаться в трендах, перестав быть вещью, которая может пригодиться только для езды на велосипеде. Их можно носить с рубашками, топами и даже с обувью на каблуке, сообщает Обозреватель.

Издание Who What Wear пишет, что Диана, принцесса Уэльская, популяризировала велошорты еще в 90-х годах. Она комбинировала их с толстовками с графичным принтом, кроссовками и высокими носками. Леди Ди надевала свои велосипедки в спортзал, но также появлялась в них и во время городских прогулок.

В этом году поклонницы велосипедок разделились на два лагеря: кто-то сочетает их только со спортивной одеждой и относит к спортивному стилю, кто-то же, наоборот, не боится пробовать смелые сочетания. К примеру, велосипедки хорошо смотрятся с воздушными белыми рубашками, сабо и миниатюрной сумкой. Можно также добавить мюли и солнцезащитные очки.

Велошорты носила принцесса Диана.

Велошорты снова в моде. Источник: Chanel, лето 1991

Велошорты можно носить с рубашками. Источник: Coperni, лето 2021

Кроме того, белая классическая футболка, велосипедки и кроссовки в стиле ретро – идеальный вариант для образа на каждый день.

Фото Источник: Лея Сфез