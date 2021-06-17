Китай и Россия собрались строить совместную лунную базу

Космическое агентство РФ «Роскосмос» и Китайское национальное космическое агентство представили проект совместной лунной базы, строительство которой планируется завершить к 2035 году. По плану, на ней не будут на постоянной основе жить люди, сообщает Hromadske.

Об этом говорилось в совместной презентации космических агентств Китая и РФ в среду, 16 июня, во время международной конференции в Санкт-Петербурге.

Согласно представленной концепции, построение базы будет происходить в три этапа: разведка, строительство и эксплуатация.

На этапе разведки который продлится до 2025 года, на Луну будет запущено шесть исследовательских аппаратов (три китайских - «Чанъэ-4», «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и три российских - «Луна -25 »,« Луна-26 »,« Луна-27 »). Тогда же должно определиться финальное место строительства станции.

Второй этап - строительство - должно продолжаться в течение 2026-2030 годов. В нем примут участие аппараты «Чанъэ-8» и «Луна-28». А на третьем этапе, который продлится до 2035-го должны быть сведены все основные объекты станции и начаться ее эксплуатация.

Согласно с проектом, станция будет состоять из ряда модулей: телекоммуникационного, энергетического, лабораторного, технологического, исследовательского, модуля наблюдения и связи с Землей, командного центра и взлетно-посадочной полосы.

После начала эксплуатации лунной станции к проекту планируется привлечь и другие государства, кроме Китая и России. При этом, хотя на презентации показывали двух космонавтов, станция не будет предусматривать пребывания людей - по крайней мере на длительной основе.

Разработка лунной станции Россией и Китаем осуществляется в соответствии с меморандумом, подписанным в марте 2021 года.