Смартфоны на Android будут предупреждать о землетрясениях

Компания Google анонсировала новые функции в фирменной операционной системе Android, среди которых предупреждение о землетрясениях, сообщает УНИАН.

Как сообщает американский технологический гигант, с лета 2021 года в Android появятся шесть новых возможностей. Устройства смогут предупреждать пользователей о землетрясениях — запущенная ранее в Новой Зеландии и Греции функция теперь появится в Турции, на Филиппинах, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Google разворачивает нововведение начиная со стран с высокой сейсмической активностью, а затем уведомление о землетрясениях будет доступно по всему миру.

Другим крупным обновлением станет модернизация приложения Android Auto. В новой версии софта для подключения смартфона к мультимедийной системе автомобиля пользователям дадут возможность настраивать Android Auto с телефона, а также активировать темную тему. Появится доступ к приложениям для поиска зарядки электромобилей, парковок и сторонней навигации.

С обновлением Android также появится возможность помечать в приложении «Сообщения» важные сообщения, а для текстов на английском, испанском и португальском языках будет доступна функция автоматического подбора эмодзи, подходящих сообщениям по смыслу. Увеличится число приложений, запускать которые можно будет голосовыми командами, в приложении Voice Access улучшат распознавание взгляда и оптимизируют ввод паролей.

Точные сроки выхода обновлений для Android и Google не назвали.