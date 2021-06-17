На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и препятствовать работе наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ, сообщает РБК-Украина.

Обстрел беспилотника произошел в районе Василевки в Донецкой области. В ОБСЕ отмечают, что о запуске летательного аппарата предупреждали заранее.

"Наблюдатели слышали 5 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 300 м к северо-северовостоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего приблизительно в 230 м к северо-востоку от местоположения патруля" , - говорится в сообщении.

Из-за обстрела команде СММ пришлось приземлить беспилотник и покинуть этот район. В ОБСЕ сообщают, что во время данного и последующего полетов беспилотник также подвергался воздействию помех сигналу GPS.