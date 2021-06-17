Израиль сообщил о пожарах из-за "огненных шаров" радикалов Газы

Власти Израиля заявили 16 июня, что пожарные борются с «четырьмя пожарами, спровоцированными воздушными шарами, запущенными из сектора Газа, сообщает Радио Свобода.

Израильские военные также заявили, что застрелили палестинскую женщину, которая якобы напала на солдат вблизи Рамаллы на Западном берегу. Эту версию опроверг родственник женщины, заявив, что она «по ошибке пошла той дорогой».

Напряжение в регионе остается высоким после бомбардировки новым правительством Израиля в течение ночи в ответ на запуск таких шаров накануне.

Эти авиаудары стали первым нападением Израиля на сектор Газа с момента прекращения огня в прошлом месяце после 11 дней приграничных сражений.