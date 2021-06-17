Найден один из крупнейших алмазов в мире

В африканской стране Ботсване найден третий по величине алмаз в мире. Один из крупнейших драгоценных камней 1 июня обнаружила горнодобывающая компания Debswana, сообщает Лента.Ру.

Камень весом 1098 карат (219,6 граммов) удалось добыть в столице страны Габороне. Самородок ювелирного качества стал самый крупным в «копилке» достижений компании, которая является совместным предприятием правительства и международного алмазного гиганта De Beers, и занял третье место в истории человечества.

"Редкий и необычный камень много значит в контексте бриллиантов вообще и Ботсваны, как cтраны-лидера по добыче алмазов" , — сказала управляющий директор Debswana Линетт Армстронг.

Самым крупным алмазом в мире считается «Куллинан» весом 3106 карат (621 грамм), найденный в Африке в 1905 году. Вторым по величине стал алмаз «Наш свет» весом 1109 карат (221,8 грамма), обнаруженный на руднике Карове на северо-востоке Ботсваны в 2015 году.

С 2020 года алмазная отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса и длительного падения спроса на ювелирную продукцию. Цены на драгоценные камни достигли десятилетнего минимума. В начале июня организаторы закрытого аукциона De Beers сообщили, что элитные алмазы вновь стали «безумно» скупать крупные производители украшений, среди которых Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co.