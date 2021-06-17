Китай задумал сделать производство дешевле

Китайские власти пообещали начать продажу государственных запасов промышленных металлов. Пекин таким образом придумал способ удешевить свое производство, сообщает Лента.Ру.

Национальное управление по продуктам питания и стратегическим резервам страны сообщило, что готово предложить рынку свои запасы меди, алюминия и цинка, таким образом делая их доступным для местных производителей. Данный шаг последовал на фоне подорожания сырья, которое, в свою очередь, привело к рекордному с 2008 года росту отпускных цен и поставило под угрозу прибыль промышленных предприятий, пишет Financial Times.

Металлы внесли заметный вклад в мировой рост цен на сырье, который изначально был вызван быстрым восстановлением промышленности в Китае после пандемии и позднее поддержан другими крупными экономиками. Медь, которая широко используется в самых различных сферах, в прошлом месяце дорожала до рекордного уровня в более чем 10 500 долларов за тонну.

Официально объемы государственных запасов металла Китай не раскрывает, но, по предположениям аналитиков, Пекин мог накопить 500 тысяч тонн меди, полтора миллиона тонн алюминия и до 700 тысяч тонн цинка. Масштабы потребления можно представить на основании объема используемой меди, который в Китае оценивается в 15 миллионов тонн.

При этом амбиции страны, которая ставит задачу по устранению углеродных выбросов к 2060 году, потребуют сократить и производство металлов, что может создать угрозу потенциального дефицита и привести к дальнейшему росту цен. Беспокойство это вызывает и потому, что страна является крупным экспортером металлов и самым значительным потребителем и производителем сырья в мире.

По итогам первого квартала 2021 года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента. Однако дальнейшему восстановлению, по оценкам специалистов, может помешать слабое потребление на фоне роста производственных затрат. Из-за подорожания сырья индекс цен производителей (PPI) Китая — показатель изменения цен на товары и услуги на оптовом уровне — в мае вырос до рекордного за почти 13 лет уровня.