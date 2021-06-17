Китай задумал сделать производство дешевле

Китай задумал сделать производство дешевле

Китайские власти пообещали начать продажу государственных запасов промышленных металлов. Пекин таким образом придумал способ удешевить свое производство, сообщает Лента.Ру.

Национальное управление по продуктам питания и стратегическим резервам страны сообщило, что готово предложить рынку свои запасы меди, алюминия и цинка, таким образом делая их доступным для местных производителей. Данный шаг последовал на фоне подорожания сырья, которое, в свою очередь, привело к рекордному с 2008 года росту отпускных цен и поставило под угрозу прибыль промышленных предприятий, пишет Financial Times.

Металлы внесли заметный вклад в мировой рост цен на сырье, который изначально был вызван быстрым восстановлением промышленности в Китае после пандемии и позднее поддержан другими крупными экономиками. Медь, которая широко используется в самых различных сферах, в прошлом месяце дорожала до рекордного уровня в более чем 10 500 долларов за тонну.

Официально объемы государственных запасов металла Китай не раскрывает, но, по предположениям аналитиков, Пекин мог накопить 500 тысяч тонн меди, полтора миллиона тонн алюминия и до 700 тысяч тонн цинка. Масштабы потребления можно представить на основании объема используемой меди, который в Китае оценивается в 15 миллионов тонн.

При этом амбиции страны, которая ставит задачу по устранению углеродных выбросов к 2060 году, потребуют сократить и производство металлов, что может создать угрозу потенциального дефицита и привести к дальнейшему росту цен. Беспокойство это вызывает и потому, что страна является крупным экспортером металлов и самым значительным потребителем и производителем сырья в мире.

По итогам первого квартала 2021 года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента. Однако дальнейшему восстановлению, по оценкам специалистов, может помешать слабое потребление на фоне роста производственных затрат. Из-за подорожания сырья индекс цен производителей (PPI) Китая — показатель изменения цен на товары и услуги на оптовом уровне — в мае вырос до рекордного за почти 13 лет уровня.

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