Байден vs Путин: в чем особенности лимузинов президентов

Лимузины, на которых ездят президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин, еще за две недели до их встречи доставили в Женеву (Швейцария) военными самолетами, ведь они способны защитить первых лиц практически от всего, сообщает Сегодня.

Броня лимузинов Байдена и Путина прочнее, чем у военной техники, они защищают от радиации, химической атаки и бактериологического заражения.

Что касается особенностей, то пятиметровый "Кадиллак" американского лидера Джо Байдена имеет непрокалываемые шины, а в салоне есть запас крови и кислорода.

А в машине премиум-класса "Аурус" неизменного президента России Владимира Путина есть специальный аварийный выход.