Курс валют НБУ на 17 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 16 июня, повысился на 10 коп до 27.03 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 32.77 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.76 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 31 коп до 38.17 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 30.08 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп до 7.25 за 1 польский злотый.