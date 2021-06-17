Курс валют НБУ на 17 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 17 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 16 июня, повысился на 10 коп до 27.03 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 32.77 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.76 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 31 коп до 38.17 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 30.08 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 4 коп до 7.25 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.027500
|EUR
|Евро
|32.772200
|RUB
|Рубль
|0.375550
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.169600
|CHF
|Швейцарский франк
|30.082400
|PLN
|Польский злотый
|7.252600