Китай отправил на орбиту корабль с космонавтами

С площадки, расположенной на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия, в ночь на четверг, 17 июня, Китай запустил к своей орбитальной станции пилотируемый корабль Шэньчжоу-12, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F. На борту корабля пребывают три космонавта.

Как информировали в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, Шэньчжоу-12 успешно достиг околоземной орбиты.

"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации" , - заявили в управлении.