В Украине начали продавать многоэтажки сразу с людьми

В Борисполе жители высотки оказались проданными вместе с земельным участком, на котором расположен их дом, сообщает UBR.

Подобное может произойти в еще одном городе Киевской области, в Броварах.

Как произошла смена собственника

Одна из жительниц ЖК "Престиж" заметила, что вокруг многоэтажного дома, где она живет, неизвестные устанавливают ограждение.

В дальнейшем оказалось, что земельный участок, на котором расположена многоэтажка, 12 апреля этого года приобрел некто Николай Попович. В ходе переговоров с жителями, а также представителями властей и правоохранителей он отказался называть причину приобретения.

"Очевидно, что это нетипичное явление. И скорее всего, этот случай – своеобразное давление на ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов – ред.)" , – заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

По его словам, земельный участок должен быть "закреплен" за домом. То есть должны быть документы о землеотводе, разрешение на выполнение стройработ по этому адресу, сертификат о вводе объекта в эксплуатацию т.д.

Он отметил, что данным вопросом обязаны заняться правоохранительные органы, которые должны установить причину возникновения такой коллизии.

"Вариантом, почему так произошло также может быть банальное мошенничество. Но тогда возникает вопрос к псевдособственнику: почему не проверил участок? Если такая ситуация возникла, то есть вопросы и к нотариусу, и к псевдопродавцу" , – подчеркнул он.

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак назвала случай в Борисполе прецедентом, который предстоит решать в судебном порядке.

Вопросы возникают и по правомерности самой процедуры продажи земли, где расположен жилой дом, который получил сертификат о вводе в эксплуатацию, а также по работе регистратора.

"Как нотариус мог провернуть продажу, не проверив в госреестре юридический статус земли, создав абсурдную коллизию, для меня остается загадкой" , – отметила Берещак.

По ее словам, "провернуть" подобное сложно, когда есть четкий генплан города или хотя бы нормальный детальный план территории для конкретного земельного участка.

"А Борисполь пока остается кладезем абсурда в части застройки и согласований с местными органами контроля" , – констатировала она.

Адвокат Иван Либерман назвал события в Борисполе "прямым прецедентом".

"То, что продали землю вместе с домом, а де-факто – вместе с людьми и их имуществом, возможно, даже с детьми – указывает на то, что не все в порядке с юриспруденцией в этом вопросе" , – подчеркнул он.

По его словам, такие случаи "действительно могут стать тенденцией" и по всей территории Украины могут применяться различные "хитрости юридические и электронные". К этому процессу могут привлекаться эксперты и специалисты для того, чтобы иметь возможность продавать землю вместе с домами.

"Теперь, проживая в доме, можно заснуть, скажем так, в одном юридическом статусе, проснуться – уже в другом" , – предположил Иван Либерман.

Нужно постоянно проверять реестры

Чтобы не возникло подобных ситуаций, нужно иметь "на руках" все документы или их копии, заверенные надлежащим образом. Они, подчеркнул адвокат, должны подтверждать, что вы являетесь законным собственником конкретного жилья, то есть квартиры или части дома.

Нужны не только выписки из реестра вещных и имущественных прав. Необходимы и другие документы в бумажном виде о том, что вы являетесь собственником жилья.

Кроме того, если дом находится на балансе ОСМД или жилищного кооператива – нужны все подтверждающие этот факт документы. Важно также иметь копию устава.

Именно такие документы подтверждают не только право владения жильем, но и право на придомовую территорию. Если речь идет о многоэтажке – то и автоматически право на передвижение в шахте лифта, по ступеньках, крыше, в подвале и т.д.

"Я считаю, что нужно время от времени обращаться к юристам или адвокатам, а также к нотариусам, чтобы узнать, не продали ли ваш земельный участок вместе с вашим домом. То есть проводить постоянный мониторинг ситуации" , – отметил Иван Либерман.

Кредит под залог дома

Если уже стало известно, что какие-то непонятные вещи происходят с землей под вашим домом или возле него, с придомовой территорией – нужно обращаться к юристам или адвокатам. Это же относится к случаям, когда ОСМД или ЖСК взяли кредит под залог дома.

"Если вам об этом стало известно, нужно немедленно бить во все колокола вплоть до того, что обращаться в правоохранительные органы, открывать уголовное производство по той или иной статье, и немедленно наложить арест на земельный участок и на дом" , – посоветовал Либерман.

Арест будет наложен по факту. Жильцы, как пострадавшая сторона, будут иметь право знакомиться со всеми материалами уголовного производства.

"То есть в случае чего – обращаемся немедленно в правоохранительные органы. Затягивание может привести к еще большим проблемам" , – отметил он.

Иван Либерман предположил, что в будущем широкой практикой станет привлечение адвокатов, которые будут заниматься подобными делами. Он привел аналогию с семейными врачами – только в данном случае юристы будут следить за всеми нормативными изменениями, связанными с домами и земельными участками, на которых они расположены.