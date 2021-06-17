Украина ослабила карантинные ограничения: список изменений

В Украине на лето ослабили карантинные ограничения. Однако действие самого карантина продлили до 31 августа, сообщает РБК-Украина.

Так, теперь вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Проведение массовых мероприятий в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

Однако соблюдение масочного режима является необязательным только при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса препаратами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, теперь украинцы и граждане, имеющие вид на жительство в Украине, могут беспрепятственно пересекать государственную границу при возвращении из других стран.

Однако пересечение КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом для украинцев будет беспрепятственным при наличии документа о вакцинации. При отсутствии прививок необходимо пройти самоизоляцию, которую можно прекратить по результатам экспресс-теста прямо на КПВВ.

Иностранцам, которые пересекают украинскую госграницу, обязательно необходимо иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19. Также гражданам других стран необходимо иметь:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, правительство изменило правила введения зон адаптивного карантина. Теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

В "желтую" зону вся территория страны будет попадать, если в течение трех дней подряд во всех регионах будет фиксироваться один из признаков:

количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4%;

более 4%; количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.