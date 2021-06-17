В ОРДЛО решили открыть границу между "ЛНР" и "ДНР"

Группировки «ДНР» и «ЛНР» намерены открыть так называемую границу между подконтрольными ими территориями на следующей неделе, сообщает Новости Донбасса.

«Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем открыть границу между ДНР и ЛНР», — приводит слова главы боевиков «ДНР» Дениса Пушилина «ДАН».

Он отметил, что «ЛНР» перешла на контролируемый пропуск людей с подконтрольной Украине территории через штаб, «поэтому есть все предпосылки говорить о том, что границу пора открывать».

На «границе» находятся четыре автомобильных пункта пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03». Движение между Донецком и Луганском было приостановлено весной прошлого года из-за ситуации с коронавирусом.