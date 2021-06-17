Отношения между ЕС и РФ могут еще сильнее ухудшиться – Боррель

Отношения между ЕС и Россией замкнуты в "негативную спираль", и возможно дальнейшее ухудшение ситуации. В этом уверен глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

По словам Борреля, блок должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи – лишь "отдаленная перспектива" .

Боррель подчеркнул, что ЕС должен "противодействовать" нарушениям прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонительный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО, а также "вовлекать" Россию в вопросы, вызывающие взаимный интерес.