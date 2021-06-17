Отношения между ЕС и РФ могут еще сильнее ухудшиться – Боррель
Отношения между ЕС и Россией замкнуты в "негативную спираль", и возможно дальнейшее ухудшение ситуации. В этом уверен глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.
По словам Борреля, блок должен стремиться к
"предсказуемым и стабильным" отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи – лишь
"отдаленная перспектива".
Боррель подчеркнул, что ЕС должен
"противодействовать" нарушениям прав человека в России,
"сдерживать" Москву, наращивая оборонительный потенциал и тесно сотрудничая с Группой семи (G7) и НАТО, а также
"вовлекать" Россию в вопросы, вызывающие взаимный интерес.
Возможные области сотрудничества включают борьбу с изменением климата, устранение
"экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми – например, посредством упрощения визового режима и обменов – и, наконец, сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.