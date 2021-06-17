Меган Маркл: самые яркие фото в стильных купальниках

Супруга принца Гарри Меган Маркл тщательно следит за своей фигурой, поэтому раньше до замужества с возлюбленным она часто посещала пляжи. Знаменитость демонстрировала свои формы в откровенных раздельных купальниках, сообщает Обозреватель.

Фото самых ярких бикини герцогини Сассекской смотрите далее в материале. Одни модели – разноцветные и с принтами, а другие – классические однотонные.

В августе 2017 года Маркл отправилась с друзьями в отпуск, где ее сфотографировали в бикини и шляпе. На некоторых снимках видно, что возлюбленная принца Гарри предпочитает популярную модель купальника – бандо. Звезда выбирает черные или яркие варианты.

В августе 2017 года Маркл отправилась с друзьями в отпуск, где ее сфотографировали в бикини и шляпе

Стоит отметить, что Маркл поддерживает свою форму – занимается фитнесом, бегом и йогой. Также день она начинает со стакана теплой воды с лимоном, которую пьет натощак, и не отказывается от легкого завтрака в виде каши с фруктами. На обед знаменитость выбирает рыбу, мясо или бобовые.

Маркл на отдыхе с друзьями

Маркл любительница ярких принтов

Кроме того, в течение дня супругу принца перекусывает яблоком или пьет смузи, а на ужин выбирает цельнозерновую пасту с сырным или овощным соусом.