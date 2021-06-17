Эрдоган назвал условия для восстановления дипотношений с Арменией
Налаживание дружественных международных отношений между Турцией и Арменией напрямую зависит от того, как изменится отношение официального Еревана к Азербайджану после завершения войны за Нагорный Карабах. Об этом заявил лидер Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Факты.ICTV.
"В процессе решения проблем Азербайджана и Армении мы (Турция — Ред.) тоже будем делать соответствующие шаги. Армения только выиграет после открытия турецких границ", — намекнул Эрдоган.
Тем не менее еще одним критическим вопросом в отношениях Армении и Турции остается геноцид армян 1915 года в Османской империи.
Отметим, что по состоянию на 2021 год какие-либо дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют. Граница для граждан Армении и Турции была закрыта еще в 1993 году.
В начале конфликта армяно-азербайджанского конфликта за Карабах Турция выступила в поддержку Азербайджана.