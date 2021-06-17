День отца 2021: как поздравить и что подарить родному человеку

Уже совсем скоро свой "профессиональный" праздник отметят мужчины-родители, сообщает УНИАН.

В Украине День отца официально праздновать начали совсем недавно – с 2019 года. Ежегодно этот праздник отмечается в третье воскресенье июня. Таким образом, в 2021 году День отца приходится на 20 июня.

Праздник введен, в частности, с целью "обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества", а также "повышения статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей". С приближением этой даты возникает вопрос – как поздравить отца.

Идеи подарков на День отца

Наиболее типичными подарками в День отца есть наборы для бритья, галстуки, носки, футболки, кепки и тому подобное. Эти вещи отцу всегда пригодятся, но они не являются чем-то оригинальным.

Фотоальбом с нежными и добрыми фотографиями всей семьи – подарок, который может растрогать до слез даже самого брутального мужчину.

В зависимости от интересов и пристрастий отца, можно выбрать для него хороший подарок. Таким подарком может быть обычная либо электронная книга, домино, шахматы, шашки.