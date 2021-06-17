Литва потребовала объяснений от РФ за нарушение воздушной границы

МИД Литвы выразило представителю посольства РФ протест против нарушения воздушного пространства российскими самолетами во вторник, 15 июня, сообщает Зеркало недели.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.﻿ Отмечается, что 15 июня два самолета военно-воздушных сил РФ незаконно пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем.

Литва требует от России объяснение таких действий и принятия мер для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.