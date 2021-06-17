Названы риски запуска СП-2 для украинцев

Запуск "Северного потока – 2" может спровоцировать рост тарифов в Украине. Поскольку вместе с остановкой транзита примерно на 40% уменьшится технологическая возможность пропускать газ на территорию страны для внутренних потребностей, сообщает Вести.

"Считайте, в среднем на 40% вырастут тарифы, и это еще очень скромные предположения. Наша газотранспортная система может оказаться на грани банкротства" , – прогнозирует депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

По ее словам, Кабмин и энергорегулятор должны сформировать стратегию действий и "подключить" как можно больше дипломатов для того, чтобы максимально оттянуть запуск проекта "Северный поток – 2".

"Здесь без помощи Запада будет очень сложно согласовать с "Газпромом" новый контракт при уже работающем "Северном потоке-2". Нужно подключать как можно больше дипломатов на всех уровнях, чтобы как можно дольше шел процесс сертификации "Северного потока-2" в тех странах, по которым он проходит" , – добавила Буймистер.

При этом в парламенте уверены, что запуск газопровода приведет не только к повышению тарифов для населения, но и пошатнет безопасность Украины в целом.

"Это оружие в руках страны, которая исповедует агрессивную политику, направленную, в том числе, и против Украины. Поэтому мы прекрасно пониманием, что, кроме экономических утрат, Россия сможет повлиять на процессы, которые происходят непосредственно в Европе" , – заявил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Также запуск российского газопровода в обход Украины заберет у нашей страны политическое влияние как одного из крупнейших транзитеров в Европе.