17 июня – приметы и запреты дня
Православная церковь 17 июня чтит святителя Митрофана Константинопольского патриарха. Люди верили, что этот день наделен особой энергетикой и наблюдали за изменением погоды. Что нельзя делать 17 июня узнавайте далее, сообщает 24 Канал.
Приметы 17 июня
- Если ветер дует с севера – будет плохая погода.
- Западный или юго-западный ветер – к дождям.
- На Митрофана идет дождь, то такая погода будет еще несколько дней.
- Духота вечером 17 июня предвещает ненастье.
Что нельзя делать 17 июня
- В этот день старайтесь не шуметь и не кричать. Шум может создать большое чувство тревоги, поэтому проведите 17 июня в тишине.
- Не желательно употреблять алкоголь.
- Для того, чтобы обезопасить свое здоровье, откажитесь от жирной пищи сегодня.
День Ангела 17 июня отмечают: Марфа, Мария и София.