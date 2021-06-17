17 июня – приметы и запреты дня

Православная церковь 17 июня чтит святителя Митрофана Константинопольского патриарха. Люди верили, что этот день наделен особой энергетикой и наблюдали за изменением погоды. Что нельзя делать 17 июня узнавайте далее, сообщает 24 Канал.

Приметы 17 июня

Если ветер дует с севера – будет плохая погода.

Западный или юго-западный ветер – к дождям.

На Митрофана идет дождь, то такая погода будет еще несколько дней.

Духота вечером 17 июня предвещает ненастье.

Что нельзя делать 17 июня

В этот день старайтесь не шуметь и не кричать. Шум может создать большое чувство тревоги, поэтому проведите 17 июня в тишине.

Не желательно употреблять алкоголь.

Для того, чтобы обезопасить свое здоровье, откажитесь от жирной пищи сегодня.

День Ангела 17 июня отмечают: Марфа, Мария и София.