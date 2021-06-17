Встреча Байдена с Путиным предала надежды сторонников

Несмотря на относительно гладкие и дипломатические фразы, возвращение дипломатов, а также обещание Байдена не называть Путина убийцей, сегодняшние переговоры в Женеве с треском провалились, сообщает Depo.ua.

От встречи Путина с Байденом изначально никто не ожидал "прорыва" — и об этом абсолютно откровенно говорили как в Вашингтоне, так и в Москве. И с этой точки зрения сегодняшняя встреча полностью оправдала ожидания.

Поскольку перечень ее практических последствий довольно близок к нулевому. Стороны договорились в ближайшее время вернуть послов — и на этом, кажется, все.

По заключенным россиянам в США и американцам в России достичь прогресса, очевидно, не удалось — хотя "диалог будет продолжен".

Договоренностей о начале каких-то дипломатических процессов в сфере глобального разоружения или сотрудничества в киберпространстве достичь не удалось так же. Несмотря на усилия Путина — которые продолжаются, кстати, с 2013-го года — сделать эти темы "ключевыми" в сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном.

Зато положение дел точно отражает озвученный Байденом во время пресс-конференции вопрос, который он в ходе переговоров адресовал и Путину — как будет чувствовать себя российский президент, когда что-то случится с российскими нефтепроводами, и какой-то "молодчик из Калифорнии" начнет требовать выкуп за восстановление их работы? Этот намек на историю с Colonial Pipeline, с дипломатической точки зрения, стал незавуалированной угрозой в сторону России.

Нулевыми остались результаты переговоров по российско-украинскому конфликту — судя по тому, что перед журналистами Байден повторил давнюю словесную заготовку о "непоколебимой поддержке" Украине, а Путин рассказал о своей нежной и трепетной любви к Минским договоренностям.

Нулевыми являются результаты разговора об Арктике. Если судить по заявлению Путина о том, что Россия "не делает в Арктике ничего такого, чего бы не делал Советский Союз" , энергичное строительство военных баз продолжится. Как и контрмеры со стороны НАТО.

Так же ничем завершились и попытки Байдена призвать своего российского коллегу к минимальному уважению к правам человека и политической оппозиции. Путин в ответ, тщательно избегая фамилии "Навальный" , рассказал свою же привычную историю о том, что в США полиция стреляет во всех без разбора, и попытался провести параллели между Навальным и его фондом и трампистамы, которые штурмовали Капитолий.

Обоих президентов журналисты расспрашивали о том, удалось ли им найти какие-то "красные линии" — и как Путин, так и Байден деликатно спрыгивали с этой темы. По какую сторону этих "красных линий" оказалась Украина, мы, вероятно, сможем узнать в течение ближайшего месяца — после встречи Зеленского с Байденом. Но есть веские причины подозревать, что общей для России и США карты этих линий после встречи нарисовать не удастся.

О том, что саммит завершился раньше запланированного, Путина предусмотрительно не спросили — а Байден рассказал малоубедительных историю, что стороны исчерпали перечень вопросов, а дискуссию, вероятно, когда-то продлят. Через шесть месяцев. Или чуть больше.

В то время как в реальности дипломаты не используют отведенный временной лимит в двух случаях. Когда все идеально — или если говорить нет никакого смысла. С идеальными результатами саммита, похоже, не сложилось, и президенты "двух великих держав" , как три раза повторил на пресс-конференции Путин, напоминая о своем "небесном" статусе, переговоры провалили. Как то и прогнозировали все, причастные к подготовке этого мероприятия.

Но все-таки этот пустой дипломатический ритуал будут горячо обсуждать. В США и на России. И в Украине — тоже. Криков "Измена! -Не измена!" — мы услышим в ближайшие дни немало.

Причина такого внимания — очевидна. Что бы ни говорил здравый смысл о нулевых шансах сегодняшней встречи, люди всего мира ждали чуда. В США демократы ожидали, что Байден уговорит Путина извиниться за враждебные акты, допустить в страну USAID, и вместе строить демократию.

Республиканцы надеялись, что Байден упадет в обморок на непривычной жаре — и упадет головой в причудливую клумбу. В Германии надеялись, что Байден уговорит Путина вывести войска из Донбасса — и можно будет достроить "Северный поток — 2" без компенсаций Украине. Украинские правые надеялись, что на конференции Байден объявит о перемещении стратегического флота США в Черное море — для штурма Крыма.

А "зе-команда" — что Госдеп возьмет на себя обязательство довести переговоры по Донбассу до финального завершения. И накричит на МВФ, чтобы те немедленно выделили украинскому правительству транш, а лучше — сразу два, и без каких-либо условий. Российская оппозиция надеялась, что после разговора с Байденом Путин выпустит Навального. А может — даже назначит его наследником трона. Электорат Путина надеялся... Впрочем, это уже и неважно.

Потому что всех их оба президента обманули. Договорив на смутных пресс-конференциях, устало повернулись — и отправились противоположными дорогами. К привычному порядку вещей.

Тарас Паньо