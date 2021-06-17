Honda снимает с производства три модели

Компания Honda продолжает курс на оптимизацию и электрификацию: в марте следующего года будет закрыт завод в японском городе Саяма, а вместе с ним уйдут в историю семейство Clarity, седан Legend и минивэн Odyssey, сообщает Автомир.

В апреле Honda объявила, что хочет к 2040 году полностью перейти на электромобили, и, казалось бы, эко-семейство Clarity - неплохой мостик к этой цели, но модель оказалась не слишком успешной на рынке. Как и прежде глобальный бизнес-седан Honda Legend: в прошлом году продано всего 216 экземпляров.

Минивэн Honda Odyssey сегодня - это две разные по размеру, дизайну и конструкции модели. Большой и современный американский Odyssey пока продается хорошо. Более компактный азиатский Odyssey собирают в Китае и Японии. Китайский тоже продается неплохо, а вот японский проиграл битву Toyota Alphard и будет снят с производства.

Напомним, 30 июля этого года Honda закроет завод в британском Свиндоне, который выпускает хэтчбеки Civic десятой генерации.