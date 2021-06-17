Япония планирует выдавать COVID-сертификаты с июля

Япония планирует начать выдачу паспортов о вакцинации примерно с середины и до конца июля, ссылаясь на японские СМИ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы подготовиться к скорейшей выдаче, мы сначала выдадим сертификаты о вакцинации на бумажном носителе, но также рассмотрим возможность их выдачи в цифровом формате", – заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции в четверг.

"Выдача паспортов о вакцинации начнется в период с середины по конец июля", – пишут местные СМИ.

Ранее правительственные источники сообщили, что власти Японии попросят другие страны освободить путешественников, имеющих документы о вакцинации, от карантина или сократить период карантина.

Сертификат будет включать имя владельца, дату рождения, номер паспорта, дату вакцинации и производителя вакцины на японском и английском языках. Выдаваться паспорта вакцинации будут бесплатно.

Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников.

Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.