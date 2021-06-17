Байден сомневается в желании Китая выяснить происхождение COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что Китай пытается представить себя ответственным государством в отношении пандемии COVID-19, но все же остается неясным, действительно ли Пекин пытается понять происхождение коронавируса, пишут иностранные СМИ.

Байден также ясно дал понять, что он по-прежнему скептически относится к сотрудничеству Китая с расследованием ВОЗ.

Отметим, что группа под руководством ВОЗ, которая провела четыре недели в Ухане и его окрестностях с китайскими исследователями, в своем отчете заявила, что вирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное.

Эксперты заявили, что некоторые данные исследования не разглашаются, а Вашингтон заявляет, что оно было "недостаточным и неубедительным".