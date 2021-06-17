За сутки в Украине сделали 76,5 тыс. прививок – новый рекорд

16 июня в Украине против COVID-19 привили 76 538 человек: первую дозу вакцины получили 50 818 человек, вторую дозу – 25 720 человек. Об этом, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Украинская правда.

Предыдущий максимум за день был 29 апреля, когда в Украине сделали 73 376 прививок против коронавируса, почти все первой дозой.

За последние сутки работали 679 мобильных бригад и 933 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 594 083 человека, из них 1 594 081 получили первую дозу, 313 604 лица полностью иммунизированы (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 1 907 685 прививок.

В лист ожидания вакцинации записались 702 205 человек.