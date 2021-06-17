Оккупированную Керчь накрыл "библейский потоп"

17 июня Крымский полуостров накрыло мощным ливнем, отчитался ﻿ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец, сообщает Телеграф.

По словам синоптика, активный циклонический вихрь надвигался на Крым со стороны Кубани и еще 16 июня накрыл Керчь.

По его прогнозу, в Керчи выпадет 73 мм осадков, в Феодосии – 43 мм, в Симферополе – 74 мм.

Мощные ливни также будут сопровождаться грозами и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.

Пользователи сети показали кадры непогоды, которая уже накрыла Керчь:

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"Такого ещё не было", — прокомментировал потоп один из пользователей сети Инстаграм и поделился видео с места событий.

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