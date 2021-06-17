Оккупированную Керчь накрыл "библейский потоп"
17 июня Крымский полуостров накрыло мощным ливнем, отчитался ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец, сообщает Телеграф.
По словам синоптика, активный циклонический вихрь надвигался на Крым со стороны Кубани и еще 16 июня накрыл Керчь.
По его прогнозу, в Керчи выпадет 73 мм осадков, в Феодосии – 43 мм, в Симферополе – 74 мм.
Мощные ливни также будут сопровождаться грозами и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.
Пользователи сети показали кадры непогоды, которая уже накрыла Керчь:
"Такого ещё не было", — прокомментировал потоп один из пользователей сети Инстаграм и поделился видео с места событий.